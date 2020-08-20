مصر | عاجل.. غرق باخرة نيلية بمنطقة الدقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. غرق باخرة نيلية بمنطقة الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار الطابق الثالث من باخرة نيلية بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد البواخر النيلية بالقرب من السفارة السعودية بحي الدقي وسط المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت قيادة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار الطابق الثالث بالباخرة إثر قيام العمال بمحاولة انتشالها.

وكشفت التحريات الأولية أن الباخرة سبق أن تعرضت لغرق طابقها الأول العام الماضي.