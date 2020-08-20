شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: 39% من مخالفات البناء تنفق على البنية التحتية المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان البرلمان، إن 39% من قيمة التصالح في مخالفات البناء تنفق على البنية التحتية المتهالكة، ومياه الشرب، ورصف الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية القانون الخاص بمخالفات البناء عندما طرح داخل مجلس النواب كان عن القيمة المالية للتصالح على المتر الواحد، وكانت متساوية على الجميع، وتبدأ من سعر 200 جنيه للمتر الواحد وتنتهي عند 3200 جنيه.

وكشف النائب محمد إسماعيل، عن أن النواب بدأوا الحديث عن خفض النسبة المقررة للتصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيهًا كحد أدنى خاصة في القرى والنجوع والأماكن العشوائية، ويبلغ الحد الأدني 70 إلى 80 جنيهًا والحد الأقصى 200 أو 300 جنيه في الشوارع الرئيسية، و650 جنيهًا للمناطق الراقية، وحال التحويل إلى سكني أو إداري لتصل القيمة القصوى للتصالح 3200 جنيه.