شكرا لقرائتكم خبر عن اختلفا على ملكية طائرة ورقية.. طفل يقتل ابن عمه ببشاعة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة قبل دخوله مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، متأثرًا بإصابته بطعنة مقص في رقبته، على يد نجل عمومته، أثناء لهوهما بطائرة ورقية معًا أعلى سطح منزل أحدهما.

تلقى العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول طفل يدعى «يوسف. ش. م»، 10 سنوات، جثة هامدة بسبب جرح نافذ في الرقبة، وعلى الفور أخطر العميد محمود حاتم، رئيس مباحث جنوب بني سويف.

وانتقل الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، والنقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين إبراهيم، معاونو المباحث، إلى مكان الحادث بعزبة فهمي التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن، حيث تبين من تحريات المباحث أن سبب وقوع الجريمة أنه أثناء لهو المجني عليه أعلى سطح منزله رفقة نجل عمومته «محمد. ر. م»، ١٠ سنوات، بطائرة ورقية، نشب بينهما خلاف على ملكيتها، سرعان ما تطور إلى مشاجرة، نتج عنها قيام أحدهما بطعن الآخر في رقبته بمقص كان بحوزته، فسقط غارقا في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

جرى التحفظ على الطفل المتهم وحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الفشن انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.