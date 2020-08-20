شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن استمرار «صفر إصابات» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن استمرار خلوها من أي إصابات جديدة بكورونا، علاوة على خلو مستشفيات المحافظة من المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد خروج جميع المرضى بعد الشفاء، مع زيادة حالات الشفاء.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سينا، أن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ عدة أيام بإجمالي عدد 106 حالات إيجابية.. مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، وأنه قد شفيت 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 320 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليًا.

وأكد شوكه خلو مستشفيات المحافظة من أي إصابات أو اشتباه بكورونا بعد خروج المصابين بعد الشفاء.

وأشار شوكه إلى قلة عدد حالات العزل المنزلي ليصبح عددها 29 حالة، واستمرار عدد حالات الوفاة كما هو بواقع 23 حالة منذ بداية الجائحة.

من جانبه أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتقال العدوى أو ظهور إصابات جديدة.. مشيرًا إلى أنه سبق الوصول إلى صفر إصابات كورونا على مستوى المحافظة لمدة 6 أيام خلال الأسبوع الماضي حتى تم تسجيل حالة إيجابية جديدة أوائل الأسبوع الجاري.. إلى أن عادت مرة أخرى إلى الصفر على مدار الأيام الأربعة الماضية.

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