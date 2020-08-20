شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدرس توريد «لقاح كورونا» لمصر وأفريقيا.. وطرحه بالسوق الروسي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيسكيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد (كوفيد- 19) في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، مشيرا إلى أنه يدرس إمكانية توريد اللقاح إلى مصر ودول إفريقيا.

وقال دميترييف وفقا لكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية،:«نحن نرى وفقا للقدرات الإنتاجية، حيث إن استثماراتنا ليست في روسيا فقط وإنما في عدد من الدول الأخرى، أنه يمكننا البدء في توريد اللقاح للأسواق الخارجية في نوفمبر- ديسمبر من هذا العام، كما تعلمون، ننطلق من فرضية أن التطعيم الشامل سيبدأ في روسيا في شهر أكتوبر».

وأضاف «نعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان، ومصر بلد واعد جدا وهام ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول في الشرق الأوسط لمناقشة الإمدادات لمصر وغيرها من الدول الرئيسية في أفريقيا».