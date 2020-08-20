شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقتل نجل عمه لخلافهما على ملكية طائرة ورقية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة بني سويف اليوم الخميس واقعة مقتل طفل متأثرًا بإصابته بطعنة «مقص» نافذ في الرقبة، وجهها له «نجل عمه» بسبب خلافهما على ملكية «طائرة ورقية» أعلى أسطح المنزل بـ«عزبة فهمي» التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل يدعي «يوسف شعبان» 10 سنوات، جثة هامدة، بسبب جرح نافذ في الرقبة.

وعلي الفور تم اخطار العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف وانتقل الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين ابراهيم معاونوا المباحث إلى مكان الحادث بعزبة فهمي التابعه لقرية الفنت بمركز الفشن.

وتبين من تحريات المباحث ان سبب وقوع الجريمة يرجع إلى وجود الطفلان «يوسف شعبان» 10 سنوات، وأبن عمة «محمد ربيع» 11 سنة، أعلي سطح منزلهما يلعبان بطائرة ورقية ونشب بينهما خلاف على ملكية الطائرة الورقية سرعان ما تطور الأمر إلى مشاجرة نتج عنها قيام «الثاني» بطعن «الأول» في رقبته بمقص كان بحوزتة فسقط غارقا في دماءة ليلفظ أنفاسة الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

تم التحفظ على الطفل المتهم وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الفشن إنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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