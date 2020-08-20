شكرا لقرائتكم خبر عن يجب التوقف عنها فورا: تدخين الشيشة يزيد احتمالية إصابتك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، من أن الشيشة تُعد بيئة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أنه يجب عدم تدخين الشيشة أو تبادل تدخينها مع الآخرين خلال جائحة فيروس كورونا و«إلى الأبد».

وكتبت: «خطر انتقال عدوى كوفيد-19 من خلال تدخين الشيشة مرتفع.. كل جزء فيها قد يكون مصدرا للعدوى بالفيروس».

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب المشاركة في «مبسم الشيشة» وخراطيمها بنقل عدوى الفيروس بين الناس. لذلك، تنصح الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بأهمية حماية نفسك ومن حولك، مع التوقف عن تدخين الشيشة.

ويذكر أن فيروس كورونا هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن انتقاله عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الأنف أو الفم، أو حتى عند ملامسة الأسطح الملوثة.

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