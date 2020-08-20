شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنقذ مسن من داخل مصعد عالق بالطابق الثالث عشر فى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى إنقاذ مسن تعطل به مصعد بالطابق الثالث عشر داخل عقار فى شارع شهاب بمنطقة المهندسين، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بتعطل مصعد داخل عقار فى المهندسين، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية، وعلى الفور انتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، وبالفحص تبين احتجاز عبد الرحيم محمد 70 عاما، داخل مصعد بالطابق الثالث عشر، وبعد جهود مضنية تم إخراجه دون وقوع إى إصابات.

واستعانت قوات الحماية المدنية بالطرق الحديثة، حيث تمكنت من كسر بالحائط وإنقاذ المسن فى وقت قصير، وقد وجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.