شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة جاب جون.. مباراة كرة قدم بين الوزراء فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتكف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإحراز الأهداف السياسية، فقد أظهر موهبة جديدة ربما تخفى عن الكثيرين عندما أحرز هدفا فى مرمى حكومته خلال مشاركته فى مباراة كرة القدم أقيمت بين الوزراء بمدينة العلمين الجديدة وأحرز أول أهداف اللقاء.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزارء فى لعب مباراة كرة قدم، وذلك عقب إعطائه إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتى انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات له، عقب مشاركته فى هذا الحدث الرياضى، إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهى من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم فى الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضى عملية الجذب السياحى، كما يسوق للمشروعات القومية التى تعمل الدولة على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد فى استراتيجيته ببناء الإنسان المصرى على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم هم: وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



