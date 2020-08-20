شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من يصلى الجمعة ظهرا فى منزله فلا حرج عليه حتى زوال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أنه عند عودة صلاة الجمعة إلى طبيعتها بعد انتهاء فيروس كورونا، تكون واجبة على كل مسلم. وتابع جمعة، خلال احتفالية الوزارة برأس السنة الهجرزية: "أما مع الفتح الجزئى المقرر له يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى، ومع استمرار وجود الفيروس، فلو أن أحد كبار السن خشى على نفسه وصلى فى بيته ظهرا، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أى إنسان فضل الصلاة فى المنزل تحوطا حتى زوال الفيروس والإجراءات الاحترازية فلا خرج عليه".

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الهجرى الجديد، قائلاً: "نسأل الله العلى العظيم أن يجعله عاما للأمل وأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد.

وأضاف جمعة: "ولعل من حسن الطالع أن تكون أول مناسبة دينية بعد هذا البلاء احتفالية وزارة الأوقاف برأس السنة الهجرية وقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجارى".

وتابع جمعة: "رحلة الهجرة رغم كل ما كان فيها كانت مفعمة بالأمل والثقة بالله، سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول لرسول الله: "لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبى: "لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

وأضاف وزير الأوقاف:"الجماعات المنحرفة والمتطرفة تشوه الانجازات الكبرى وتشيع روح اليأس وكل هذا ليس من الإسلام فى شئ".

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حضر الاحتفالية كلا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعبد الهادى القصيى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث، نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

واستطلعَت دارُ الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد مكانة وأهمية الهجرة النبوية قائلاً: "الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام"، حيث تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون اليوم الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.