شكرا لقرائتكم خبر عن لعب عيال.. طفل يذبح ابن عمه بالمقص بسبب خلاف على طائرة ورقية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم طفل على قتل ابن عمومته بالمقص إثر مشاجرة نشبت بينهما على اللعب بطائرة ورقية أعلى منزلهما بمركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف.

ولقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته في رقبته بعد أن طعنة نجل عمه بمقص في رقبتة فوق سطح المنزل بسبب خلافهما على طائرة ورقية جنوب بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفى الفشن المركزى بوصول طفل يدعي يوسف 10 سنوات جثة هامدة بسبب جرح نافذ في الرقبة.

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وعلي الفور تم إخطار العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف، وانتقل الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، والنقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين ابراهيم معاونو المباحث، الي مكان الحادث بعزبة فهمي التابعه لقرية الفنت بمركز الفشن.

دلت تحريات المباحث، أن سبب وقوع الجريمة يرجع إلى وجود الطفلين يوسف 10 سنوات وابن عمه أعلى سطح منزلهما يلعبان بطائرة ورقية ونشب بينهما خلاف على ملكية الطائرة الورقية، وسرعان ما تطور إلى مشاجرة نتج عنها قيام الطفل بطعن الطفل يوسف.ش ابن عمه في رقبته بمقص كان بحوزتة فسقط غارقًا في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، تم التحفظ على الطفل المتهم وحرر محضر بالواقعة.

وقررت نيابة الفشن بإنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.