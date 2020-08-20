شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. لأول مرة فى التاريخ الذهب يتخطى حاجز الألفى دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح من خلاله ارتفاعات غير مسبوقة في سوق الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة، نتيجة انهيار العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة ، مؤكدا أنه لأول مرة فى التاريخ يتخطى الذهب حاجز الألفى دولار عالميا .

Advertisements

وكانت أسعار الذهب، ارتفعت فى بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، بمصر بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بنفس القيمة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.