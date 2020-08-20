شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيط مديونيات الكهرباء على 24 شهرا دون فوائد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها تصريحات مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بالالتزام بالضوابط والقوانين الحاكمة لعملية التحصيل سواء لكبار أو صغار المشتركين، بما يحفظ حق الدولة فى استيفاء مقابل الخدمة، مع أحقية المواطن فى تقسيط المديونية على 12 شهرًا أو 24 شهرا بدون فوائد. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. تقسيط مديونيات الكهرباء على 24 شهرا دون فوائد.. وزير الكهرباء يوجه رؤساء شركات التوزيع بتسهيل سداد الفواتير خاصة لصغار المشتركين ومحدودى الدخل ممن لديهم مديونيات متراكمة.. ومتحدث الوزارة: "أى مواطن يقدم شكوى لو ليه حق هياخده" الرئيس يستقبل قائد القوات البحرية ومالك "لورسن" الألمانية لصناعة السفن والمدمرات.. السيسى يؤكد أهمية التعاون مع الشركة نظرا لسمعتها العالمية.. وبيتر لورسن: مصر تتمتع بالاستقرار وفرص الاستثمار الواعدة كارتيرون يجهز مفاجآت زملكاوية للقمة.. وفايلر يرسم خطة العبور الأحمر

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