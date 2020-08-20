شكرا لقرائتكم خبر عن نقل "طفل العجانة" بالإسعاف الطائر إلى القاهرة لعلاجه على نفقة الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر "طفل العجانة" محمد مصطفى شحات مصطفى، البالغ من العمر 15 عاما، من محافظة أسوان، والذى أصيب بشلل رباعى، نتيجة "هزار ثقيل" من عامل مخبز، ألقى به فى ماكينة العجانة داخل مخبز بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بالقاهرة، للعلاج على نفقة وزارة الصحة.
وفى هذا الفيديو، يستعرض ”الخليج 365” عن أبرز جهود وزارة الصحة بالتنسيق مع محافظ أسوان لنقل الطفل.
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