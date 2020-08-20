شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق استثمارات روسيا: مصر دولة مهمة فى أفريقيا ونعول على تصدير لقاح كورنا للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسى ضد (كوفيد- 19) فى الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، مشيرا إلى أنه يدرس يدرس إمكانية توريد اللقاح إلى مصر ودول إفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن دميترييف قوله -فى إحاطة عبر الإنترنت-: "نحن نرى وفقا للقدرات الإنتاجية، حيث أن استثماراتنا ليست فى روسيا فقط وإنما فى عدد من الدول الأخرى، أنه يمكننا البدء فى توريد اللقاح للأسواق الخارجية فى نوفمبر - ديسمبر من هذا العام. كما تعلمون، ننطلق من فرضية أن التطعيم الشامل سيبدأ فى روسيا فى شهر أكتوبر".

وأضاف "إننا نعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان. مصر أيضا بلد واعد جدا وهام. ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول فى الشرق الأوسط لمناقشة الإمدادات لمصر وغيرها من الدول الرئيسية فى أفريقيا".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية تزويد المملكة المتحدة باللقاح الروسى قيد المناقشة، أشار إلى أن روسيا منفتحة على تقديم الإمدادات لأى دولة. وأضاف "نرى المزيد والمزيد من الاهتمام من العديد من البلدان لفهم التكنولوجيا".

وأعلنت روسيا، فى وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك v"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية فى بيان نشر، يوم السبت الماضي، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، من أكثر من 20 دولة فى العالم.