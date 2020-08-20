شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الزراعة يزور أكبر مركز لتجميع الألبان في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من وزارة الزراعه والإدارة الزراعية بقطور والتي تعد أكبر مركز لتجميع الألبان في مصر في إطار مبادرة تطوير نقاط ومراكز تجميع الألبان التي أطلقها وزير الزراعة بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة أن اللجنة قامت بزيارة عدد 14 موقع بنواحي الشين وصرد وبندر قطور وبلتاج ونشيل منها عدد10مواقع تطوير وعدد 4 مواقع تحت الانشاء برفقة اللجنة المشكلة من المهندس فخري باز مدير ادارة قطور والمهندس ساني ابو نار رئيس قسم الانتاج الحيواني بالإدارة.

وأشار إلى أن مراكز تجميع الألبان تصل لعدد 348 على مستوي مراكز المحافظه ويعد مركز قطور من اكبر مراكز تجميع الالبان حيث يوجد به 74 مركزا من إجمالي مراكز التجميع بالمحافظة.