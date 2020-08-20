شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب والميادين بنطاق جامعة الملك سلمان الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، جولة تفقدية موسعة تفقد المحافظ خلالها أعمال اللاند سكيب والميادين وأعمال الإنترلوك بنطاق فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ حيث تشهد المنطقة أعمال تجميل وإنشاء ميادين ولاند سكيب تتماشي مع القيمة الدولية لجامعة الملك سلمان وتواكبًا مع افتتاحها لاستقبال طلابها.

ويشمل فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ 5 كليات هي كلية الألسن واللغات التطبيقية، كلية السياحة والضيافة، كلية العمارة، كلية الإنتاج الإعلامي، كلية الفنون والتصميم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ حيث تشمل أعمال التطوير رصف طرق وأعمال إنترلوك وإضاءة وفتح محاور جديدة وتم الانتهاء من رصف طريق شارع البحر بالهضبة بطول 3 كم وعرض 9 متر، وأعمال أنترلوك بطول 2 كم مزدوج، وجاري فتح محور لامتداد شارع الفنار ليصله بشارع نادي شرم الشيخ مع عمل مشايات ومقاعد لتصبح منطقة سياحية راقية للزوار وتمثل إضافة جديدة أخرى للمزارات السياحية بشرم الشيخ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة الانتهاء من تلك الأعمال لافتتاحها في الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد.

كما قام المحافظ بتقديم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد وقدم لهم الشكر والتحية لعملهم خلال يوم عطلة رسمية في طقس شرم الشيخ الحار، مشددأ على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة العمال والمواطنين.

كما تفقد فودة خلال الجولة أعمال الرصف واللاند سكيب بمحيط المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تواكبًا مع افتتاحها العام الدراسي الحالي.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء أكبر محطة تمويل سيارات بالشرق الأوسط «وطنية» بالطريق الدائري الأوسط والتي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة وأشاد المحافظ بالعمل الضخم الحضاري والتكنولوجيا الحديثة في تمويل السيارات حيث تمثل المحطة صرحًا راقيا حضاريا يتناسب مع عالمية المدينة وزوارها وقدم الشكر للقائمين بالتنفيذ.

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