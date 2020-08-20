شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان»: لجنة إدارة الأزمة في الخرقانية واللاخميين بالقناطر حاجه مشرفة للقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ بالمبادرات الشبابيه على مستوى المحافظة لمجابهه فيروس كورونا وتشجيع الشباب ومنظمات المجتمع المدنى وتحفيزهم على الاستمرار في مكافحه انتشار الفيروس تحت بند المشاركه المجتمعيه حيث قامت «ريان» بزيارة لجنة ادارة الازمة في قريتى الخرقانيه واللاخميين بحضور اللواءخالد محمدى رئيس مدينة شبين القناطر والدكتور مجدى البكرى نائب رئيس المدينة.

و تتشكل اللجنه من 6 جمعيات اهليه هم «جمعية الشباب لتنمية المجتمع المحلي وجمعية الإحسان الخيرية بالقناطر الخيرية والرحمة الخيرية بالخرقانية والأخميين وتنمية المجتمع المحلي بالخرقانية والجمعية الشرعية الرئيسية ومؤسسة عامر الخيرية فرع الخرقانية»

كما تضم اللجنه عددا من الشباب الفاعلين من شباب الاطباء والصيادله والحكم المحلى والادارة الصحيه بالاضافه إلى رجال الادارة والمشايخ والعمد وممثلين على اعضاء مجلس النواب

وتهدف اللجنه إلى تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا» بقريتَي الخرقانية والأخميين والعزب والكفور التابعة لهما بشكل خاصٍّ وقرى مركز ومدينة القناطر الخيرية بشكل عام وتقديم يد العون والإغاثة للمصابين بفيروس كورونا والمعزولين لمنازلهم والمخالطين لهم

وأرسلت اللجنه رسالة طمأنينة إلى جميع اتحاء المحافظه مضمونها «إذا ظهرت أعراض كورونا فقط اتصل على الخط الساخن، ونحن سنقوم باتخاذ الإجراءات السليمة لك ولمن حولك وفي أسرع وقت، وكن مطمئنًا سنحافظ على معلوماتك في سرية تامة»

وتبرعت احدى الجمعيات المشاركه بـ ١٠ أسطوانات أكسجين بمستلزماتهم لجمعية الإحسان لمواجهة جائحة كورونا بقريتي الخرقانية والأخميين

فضلا عن استكمال الدعم لمستشفى القناطر الخيرية الاسبوع الماضى حيث تم تسليم ١٠ علب الجونتيات وعدد من كراتين المنظفات والمطهرات وكمية من الكحول و٢٠ شطنة مواد غذائية لعمال النظافة وتمريض الرعاية وعدد٢٠ كمامة n95 الطبية المطابقة للمواصفات لاطباء الرعاية وذلك بناء على طلب ادارة المستشفى وتم اتخاذ جميع الاجراءات الرسمية وتسجيل الدعم المقدم داخل عهدة المستشفى

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كما أنه تم الدعم ببوابة تعقيم إلكترونية وعدد 4 اسطوانات اكسجين وعدد ٣ منظمات وسرير طبى لزوم الاستقبال

أختتمت «ريـان» زيارتها بتوجية الشكر والتقدير لكل الشباب المشارك قائله «انتم شرفتم المحافظه كلها» وقامت بتحفيزهم على الاستمرار في مكافحه انتشار الفيروس تحت بند المشاركه المجتمعيه وتقديم مزيد من الاعمال التطوعية.