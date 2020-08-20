شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 42 يومًا.. إزالة 638 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 638 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال 42 يومًا، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.
وقال المحافظ – في تصريح الخميس – إن حملات الإزالة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 415 حالة تعدٍ على أراضي مباني بمساحة 39 ألف و838 متر مربعا، فضلا عن إزالة 223 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 310 أفدنة و11 قيراطًا و15 سهمًا.
وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 42 يومًا.. إزالة 638 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.