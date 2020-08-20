شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 42 يومًا.. إزالة 638 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 638 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال 42 يومًا، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وقال المحافظ – في تصريح الخميس – إن حملات الإزالة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 415 حالة تعدٍ على أراضي مباني بمساحة 39 ألف و838 متر مربعا، فضلا عن إزالة 223 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 310 أفدنة و11 قيراطًا و15 سهمًا.

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.