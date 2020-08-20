شكرا لقرائتكم خبر عن «المشلتت».. تقاليع «فرعونية مصرية» في رأس السنة الهجرية والفلاحي يكسب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الملتوت» و«المطبق» و«المشلتت».. كلمات مصرية فرعونية، تعددت المصطلحات والمنتج واحد، هو الفطير المشلتت، الذي يعتبر من التقاليع والطقوس المصرية منذ عهد الفراعنة، وحافظ عليها المصريون حتى اليوم، حيث يتم تجهيزه في المناسبات والأعياد الدينية، وعلى رأسها عيد رأس السنة الهجرية.

يعتبر الفطير المشلتت، من أقدم أنواع الفطير حيث تعود أصول الوصفة إلى المصريين القدماء، وتعددت مسمياته على مر العصور، حيث كان قديماً يسمى بالفطير الملتوت وهي كلمة فرعونية تعني المطبق؛ لأنه يصنع من طبقات عديدة من العجين، ثمَّ أصبحت بعد ذلك مشلتت، ويقدّم الفطير كنوع ضيافة، أو في الأعياد، والمناسبات والأفراح، بالإضافة إلى أهميته الاجتماعيّة الكبيرة، حيث تحضره نساء الريف كلهن كأسر، ويهدينه للأقارب والجيران والضيوف، ويتميّز الفطير بقيمته الغذائيّة بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى الاسكندرية، تنتشر محلات الأسر المنتجة الصغيرة حيث يغلب عليها طابع الأسر وتقوم كل أسرة بكامل أفرادها جميعاً بالمشاركة في تجهيز الفطير المشلتت لبيعه للمارة من السائقين والركاب المارين من الطرق السريعة، خاصة في مناطق أبيس وخورشيد والعوايد وسموحة ومحطة مصر والمنشية.

ويقول محمد أشرف، صاحب محل تجهيز الفطير المشلتت، إن الاقبال على الفطير كبير طوال العام إلا أنه في موسم عيد رأس السنة الهجرية يتضاعف بشكل كبير لدرجة أن بعض المواطنين يحجزون ما يكفيهم قبل رأس السنة الهجرية بايام، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للفطيرة الواحدة وذلك حسب الحجم، وسعر قطعة الجبن «القديمة بالمش» 10 جنيه .

وقالت الحاجة ألمظ على، 60 عاماً، أن هذه العادة أصبحت متأصلة في المصريين وارتبطنا بها ارتباطا كبيرا خاصة في المناسبات والأعياد الدينية، وبالذات في عيد رأس السنة الهجرية، حيث تقوم الأسر المصرية بتجهيز الفطير المشلتت في المنازل بمشاركة جميع أفراد العائلة لما يضفيه من قيمة روحية كبيرة ويتم تناوله مع الجبنة القديمة والمش والعسل الأسود.

Advertisements

الفطير المشلتت .. تقاليع مصرية فرعونية فى رأس السنة الهجرية .. والفلاحى يكسب

الفطير المشلتت .. تقاليع مصرية فرعونية فى رأس السنة الهجرية .. والفلاحى يكسب

الفطير المشلتت .. تقاليع مصرية فرعونية فى رأس السنة الهجرية .. والفلاحى يكسب

الفطير المشلتت .. تقاليع مصرية فرعونية فى رأس السنة الهجرية .. والفلاحى يكسب

الفطير المشلتت .. تقاليع مصرية فرعونية فى رأس السنة الهجرية .. والفلاحى يكسب