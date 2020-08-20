شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخص بكورونا وتعافي 23 آخرين ولا حالات وفاة منذ 10 أيام في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر طبية في المنيا عن تسجيل 11 إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تماثل 23 مصابا للشفاء بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبيه، بينما لم تسجل المحافظة أي حالات وفاة بالفيروس منذ نحو 10 أيام.



قال مسؤول بالصحة، إن مستشفيات الاستقبال الـ14 المنتشرة في كافة مراكز المحافظة سجلت 11 إصابة فقط، بمعدل إصابة واحدة بكل مركز، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 13 بمستشفيات الاستقبال التابعة لمديرية الصحة، إضافة إلي 10 حالات شفاء بمستشفي القلب والصدر المخصصه للعزل وتتبع جامعة المنيا

وكان الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، قد أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الهدف المنشود قريبا هو تسجيل صفر إصابات بمستشفى العزل الجامعي، موضحا أنه جرى افتتاح المستشفى للعزل مطلع يونيو الماضي، وشارك به العديد من الأطباء والأطقم التمريضية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشخيص الحالات وتقديم العلاج، بناءا على الطاقة الاستيعابية للمستشفى التي بلغت 80 سريرًا خصص منها 22 للعناية الفائقة وزُودت بـ 13 جهازا للتنفس الصناعي.