تعرَّف على التاريخ الهجرى اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على التاريخ الهجرى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ميلادية، أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجرية، وفق ما قررته الحسابات الفلكية وأقرته دار الإفتاء المصرية بالرؤية الشرعية، وبذلك يكون التاريخ الهجرى اليوم هو أول أيام عام 1442 هجرية، وكل عام وأنتم بكل خير.
ويختلف تاريخ الهجرة الذي يوافق شهر ربيع الأول عن بداية السنة الهجرية والتى بدأ اعتبارها بداية في شهر محرم لكونه يوافق عودة الحجيج من أداء مناسك الحج.
ونقدم لحضراتكم تواريخ شهر المحرم من عام 1442 هجرية وما يوافقها من أيام شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 2020
|اليوم
|الهجري
|الميلادي
|الخميس
|1442/1/1
|2020/8/20
|الجمعة
|1442/1/2
|2020/8/21
|السبت
|1442/1/3
|2020/8/22
|الأحد
|1442/1/4
|2020/8/23
|الإثنين
|1442/1/5
|2020/8/24
|الثلاثاء
|1442/1/6
|2020/8/25
|الأربعاء
|1442/1/7
|2020/8/26
|الخميس
|1442/1/8
|2020/8/27
|الجمعة
|1442/1/9
|2020/8/28
|السبت
|1442/1/10
|2020/8/29
|الأحد
|1442/1/11
|2020/8/30
|الإثنين
|1442/1/12
|2020/8/31
|الثلاثاء
|1442/1/13
|2020/9/1
|الأربعاء
|1442/1/14
|2020/9/2
|الخميس
|1442/1/15
|2020/9/3
|الجمعة
|1442/1/16
|2020/9/4
|السبت
|1442/1/17
|2020/9/5
|الأحد
|1442/1/18
|2020/9/6
|الإثنين
|1442/1/19
|2020/9/7
|الثلاثاء
|1442/1/20
|2020/9/8
|الأربعاء
|1442/1/21
|2020/9/9
|الخميس
|1442/1/22
|2020/9/10
|الجمعة
|1442/1/23
|2020/9/11
|السبت
|1442/1/24
|2020/9/12
|الأحد
|1442/1/25
|2020/9/13
|الإثنين
|1442/1/26
|2020/9/14
|الثلاثاء
|1442/1/27
|2020/9/15
|الأربعاء
|1442/1/28
|2020/9/16
|الخميس
|1442/1/29
|2020/9/17
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الوضع في مصر
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اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.