شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على التاريخ الهجرى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ميلادية، أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجرية، وفق ما قررته الحسابات الفلكية وأقرته دار الإفتاء المصرية بالرؤية الشرعية، وبذلك يكون التاريخ الهجرى اليوم هو أول أيام عام 1442 هجرية، وكل عام وأنتم بكل خير.

ويختلف تاريخ الهجرة الذي يوافق شهر ربيع الأول عن بداية السنة الهجرية والتى بدأ اعتبارها بداية في شهر محرم لكونه يوافق عودة الحجيج من أداء مناسك الحج.

ونقدم لحضراتكم تواريخ شهر المحرم من عام 1442 هجرية وما يوافقها من أيام شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 2020

اليوم الهجري الميلادي الخميس 1442/1/1 2020/8/20 الجمعة 1442/1/2 2020/8/21 السبت 1442/1/3 2020/8/22 الأحد 1442/1/4 2020/8/23 الإثنين 1442/1/5 2020/8/24 الثلاثاء 1442/1/6 2020/8/25 الأربعاء 1442/1/7 2020/8/26 الخميس 1442/1/8 2020/8/27 الجمعة 1442/1/9 2020/8/28 السبت 1442/1/10 2020/8/29 الأحد 1442/1/11 2020/8/30 الإثنين 1442/1/12 2020/8/31 الثلاثاء 1442/1/13 2020/9/1 الأربعاء 1442/1/14 2020/9/2 الخميس 1442/1/15 2020/9/3 الجمعة 1442/1/16 2020/9/4 السبت 1442/1/17 2020/9/5 الأحد 1442/1/18 2020/9/6 الإثنين 1442/1/19 2020/9/7 الثلاثاء 1442/1/20 2020/9/8 الأربعاء 1442/1/21 2020/9/9 الخميس 1442/1/22 2020/9/10 الجمعة 1442/1/23 2020/9/11 السبت 1442/1/24 2020/9/12 الأحد 1442/1/25 2020/9/13 الإثنين 1442/1/26 2020/9/14 الثلاثاء 1442/1/27 2020/9/15 الأربعاء 1442/1/28 2020/9/16 الخميس 1442/1/29 2020/9/17

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