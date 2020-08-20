شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ألف ورقة تظلم بكنترولي «نبوية موسى» و«شدوان» في الإسكندرية.. و14.8 ألف اطلاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، تلقى كنترولى الثانوية العامة، نحو 43 ألف ورقة تظلم من نتيجة الثانوية العامة واعادة التصحيح منذ فتح الباب لاستقبال الطلبات وحتى الأربعاء.

وأضاف المصدر، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» –، أن نحو 14 ألف و800 طالب وطالبة قاموا بالاطلاع على كراسات الإجابات الخاصة بهم لمطالعة اجاباتهم والتعرف على الدرجات المنقوصة بحسب اعتقادهم.

وأشار إلى أن كنترول مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات،المخصص لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 من الطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (أ)، الذي يغطي طلاب حي شرق وغرب الإسكندرية والجمرك ومنطقة برج العرب، تلقى 21 ألف و520 ورقة تظلم بواقع 3026 طالب وطالبة، وتم السماح لـ 7400 طالبا بالاطلاع على كراسات الإجابات الخاصة بهم.

وقال المصدر، إن كنترول مدرسة شدوان الثانوية للبنين بالشاطبى، المخصص للطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (ب)، الذي يغطي حي وسط إسكندرية، والعامرية، والعجمى، والمنتزه، استقبل نحو 21 ألف و500 ورقة تظلم وتم اطلاع 7400 طالب وطالبة على كراسات إجاباتهم بحضور أولياء أمورهم.

يشار إلى أنه سيتم غلق باب تقديم وتلقى التظلمات اليوم الخميس 20 أغسطس، ويتم فحص التظلمات في حضور الطالب نفسه واطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به وأن الطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ 100 جنيه مرة أخرى ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التي تظلم فيها.

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