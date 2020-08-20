شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في قري ومدن الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشيوخ- شهدت مدن وقري الفائزين أفراح حيث أقيمت السرادقات وقدمت المشروعات وتوافد المواطنين ورموز العائلات والعمد والمشايخ للتهنئة بالفوز .

وخصص المرشحين سرادقات كبيرة وفاخرة أمام منازلهم، كما خصصت بوفية مفتوح لتناول المشروبات .

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين والمشاركين .

ففي مركز العدوة أقيم بقرية عطف حيدر سرادق كبير أمام منزل النائب المحتمل محمد عبدالحفيظ صالح، حيث توافد المئات من المواطنين ورموز العائلات والعمد والمشايخ للتهنئة بالفوز عقب إعلان اللجنة العامة بالمحافظة النتائج الأولية وحصوله على 56 % من الأصوات الصحيحة .

كما شهدت مدينة مغاغة، احتفالات بفوز الدكتور زين الاطناوي، بالمقر الانتخابي الخاص به، حيث تلقي التهاني وسط إقبال كبير من أبناء المركز عقب إعلان حصوله على اعلي الأصوات على مستوي مرشحي المقعد الفردي.

فيما خصصت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمرشح على قائمة الحزب، حديقة قصره بمدينة بني مزار، لاستقبال المهنئين بفوز القائمة بالتزكية وحصولها على 90 % من الأصوات الصحيحة بدلا من 5 % .

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افراح الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا

افراح الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا

افراح الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا

افراح الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا

افراح الفائزين بمقاعد الشيوخ في المنيا