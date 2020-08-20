شكرا لقرائتكم خبر عن لا حرج من صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل.. و13 تنبيها للسماح بصلاتها في المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ أغسطس الجاري.

وأكد أن هناك ١٣ ضابطا لصلاة الجمعة، وهي:

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- إحضار المصلى الشخصي.

- فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

- تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه.

- عدم فتح دور المناسبات.

- عدم السماح بزيارة الأضرحة.

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- عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

- عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة.

- يشترط وجود عمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنة مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين .

وتم التنبيه على أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

وذكر وزير الأوقاف أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.