شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يستبعد مرشح الشيوخ بالإعادة من منصبه كمدير للشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء أحمد سرور، مرشح المستشقل لانتخابات الشيوخ بمحافظة بنى سويف، والذى تم تصعيده من قبل الهئية العليا للانتخابات إلى جولة الاعادة بعد وفاة الدكتور شعبان عبدالعليم، مرشح حزب النور، بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإستبعاد أحمد سرور من منصبه كمدير عام للشباب والرياضة ببنى سويف، ونقله إلى وظيفة غير قيادية «إستشارى إدارة عامة» بموازنة المجلس القومى للشباب إعتبارا من 14 يناير 2019، مع إعتماد كافة القرارات والتوجيهات الصادرة منه طوال فترة تسيره للعمل وأحقيته في صرف المخصصات المالية المقررة لشغل الوظيفة عن تلك الفترة .

وعلق أحمد سرور على قرار وزير الشباب والرياضة عبر صفحته الشخصية على «الفيس بوك» لا أقول إلا ( لله الأمر من قبل ومن بعد.. وأفوض أمري إلى الله.. اللهم أني راض بقضائك حلوه ومره والله حسبي ونعم الوكيل ) وأضاف قائلا شكرا لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور أشرف صبحي، بفضل الله تعالى كان لي كل الشرف أن أكون خادما لشباب محافظة بني سويف لمدة عشرة سنوات من العمل الجاد والمثمر لأبنائي الشباب وأنا راض تماما عن أدائي طوال فترة عملي مديرا لمديرية الشباب والرياضة ببني سويف والتي شهدت فيها المحافظة بفضل الله تعالى طفرة إنشائية في البنية التحتية لم تشهدها أي محافظة من محافظات مصر من حمامات سباحة وملاعب نجيل صناعي في جميع مدن وقرى المحافظة بجانب تدريب وتربية النشئ والشباب على أعلى مستوى في مجالات التنشئة السياسية والكشافة والجوالة والأنشطة الإجتماعية والدينية وخلق قيادات طبيعية من الشباب الواعد التي تفخر بهم المحافظة ولي الشرف أن أكون جندي في خدمة مصرنا الحبيبة وجاهز للعمل في أي مكان في جمهورية مصر العربية.