لاب توب وأدوات هندسية.. هدية روتارى فاروس للطالب الأول بالثانوية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم نادى روتارى فاروس في الاسكندرية، الطالب باسل امجد انور، الحاصل على المركز الأول على مستوى ادارة وسط الاسكندرية التعليمية، في الثانوية العامة بمجموع 99.7% الخميس.
وقالت الدكتورة ايمان شرف، مدير عام ادارة وسط الاسكندرية التعليمية أن نادى روتارى كرم «باسل» بمنحه درع النادى وجهاز لاب توب وأدوات كاملة لكلية الهندسة التي يحلم الالتحاق بها .
وأشارت إلى أن باسل رغم انه يعاني اعاقة كاملة في الاطراف الاربعة، إلا أنه حصل على المركز الاول على مستوى الادارة، بمجموع 99.7% في الثانوية العامة للعام 2020 بالشعبة العلمية رياضة .
ولفتت إلى أنها كرمته في مكتبها بمقر الادارة، لتفوقه، مشيرة إلى أن الطالب حقق اعجاز في مجاله رغم إعاقته الكاملة .
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