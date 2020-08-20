شكرا لقرائتكم خبر عن لاب توب وأدوات هندسية.. هدية روتارى فاروس للطالب الأول بالثانوية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم نادى روتارى فاروس في الاسكندرية، الطالب باسل امجد انور، الحاصل على المركز الأول على مستوى ادارة وسط الاسكندرية التعليمية، في الثانوية العامة بمجموع 99.7% الخميس.

وقالت الدكتورة ايمان شرف، مدير عام ادارة وسط الاسكندرية التعليمية أن نادى روتارى كرم «باسل» بمنحه درع النادى وجهاز لاب توب وأدوات كاملة لكلية الهندسة التي يحلم الالتحاق بها .

وأشارت إلى أن باسل رغم انه يعاني اعاقة كاملة في الاطراف الاربعة، إلا أنه حصل على المركز الاول على مستوى الادارة، بمجموع 99.7% في الثانوية العامة للعام 2020 بالشعبة العلمية رياضة .

ولفتت إلى أنها كرمته في مكتبها بمقر الادارة، لتفوقه، مشيرة إلى أن الطالب حقق اعجاز في مجاله رغم إعاقته الكاملة .