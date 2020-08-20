«فرص الابتعاث للمملكة المتحدة».. حلقه نقاشية عبر الإنترنت بجامعة بنها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها حلقة نقاشية عبر الانترنت حول فرص الابتعاث للملكة المتحدة للباحثين وهيئة التدريس بالجامعة من خلال برنامج زووم. وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الحلقة شارك فيها الدكتور وليد عمارة ممثل لاتحاد المصريين معا بالمملكة المتحدة ونسمة حسني مدير برامج العلوم بالمركز الثقافي البريطاني عن برنامج نيوتن مشرفة والمستشار الثقافي المصري بلندن الدكتور أيمن ندا والدكتور أحمد الشيخ مدير مكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها. وقال نائب رئيس الجامعة أن الحلقة تهدف إلى الترويج لبرنامج بعثات نيوتن مشرفة، ومحاولة خلق فرص للتعاون بين الأكاديميين المصريين بالمملكة المتحدة في مختلف المجالات وطلاب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس لكافة الجامعات المصرية. وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها حصلت على ٥ منح دراسية لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة من خلال برنامج نيوتن مشرفة منذ ٢٠١٤، كما أن منح الحصول على الدكتوراة من خلال برنامج نيوتن مشرفة بالمملكة المتحدة متاحة الآن للتقدم عبر الموقع الالكتروني الخاص بها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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