شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 2020 بتجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن في وظيفة امين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارا من 8 سبتمبر 2020. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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