شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للسنوات النهائية بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تم تحديد موعد الدور الثاني للسنوات النهائية وذلك بدءًا من ١٩ سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجلس التعليم والطلاب بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع على تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للسنوات النهائيه

وناقش المجلس الخريطه الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، كما استعرض المجلس تعديل اللوائح الداخلية للكليات ونموذج اللائحه الموحده وذلك بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف مبادئ التعليم الهجين وآليات عمل مقترحات من الكليات لنظام الدراسة في العام الجديد.