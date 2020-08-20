شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالات للأبنيه المخالفه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ حمله مكبره لإزالة الأبنيه المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولية بالبناء بعموم المحافظة، كما تابع إزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظه المختلفه. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن إزالة أي تعديات فور البدء فيها وأكد أنه يتابع بنفسه عمليات التنفيذ، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية أمام سيادة القانون. إزالات إزالات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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