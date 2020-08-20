الكاثوليكية تنظم "اليوم التكوينى" بكنيسة القديس أنطونيوس بأهناسيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت دار القدّيس جيروم للدراسات الكتابية، اليوم التكوينيّ لشباب كنيسة القديس أنطونيوس بأهناسيا، اليوم الخميس، تحت رعاية الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والمسؤول عن دار القدّيس جيروم للدراسات الكتابية ، وتم تنفيذ اليوم تحت عنوان "الوحي والإلهام"، وقد ألقى اللقاءات الأنبا توماس، وذلك بحضور كل من الأب باخوميوس سمير راعي الكنيسة، والإكليريكيّين منصور صموئيل وفادي فايق، وفِي نهاية اللقاء أهدى نيافته كتاب مقدس لكل شاب وشابة.

وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية فى كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة ، وألقى الأنبا كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلى حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى، وهى روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج، مضيفا أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهى روح القيامة.

وأجرى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، عدد من الزيارات التفقدية، للكنائس، منها كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، الخميس الماضى حيث احتفل مع الأب الراعى جورج جميل والأب عماد اللعازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.