شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: النبى اختار عبد الله بن اريقط دليلا له فى الهجرة رغم كونه مشركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا اختار النبى دليلا مشركا فى الهجرة وهو عبد الله بن أريقط؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال احتفالية الوزارة بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وقال جمعة: "لم يهمل النبى صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب فى الهجرة، حيث جهز راحلتين له ولصاحبه واستأجر دليلا مشركا هو عبد الله بن أريقط، ورغم أنه قطعا كان هناك من أصحابه من يعلم الطريق إلا أنه اختار دليلا مشركا لخبرته وكفاءته وأمانته"، مضيفا: "فالعبرة فى تولى المهام الأمانة والخبرة".

وتابع جمعة: "كما سلك النبى صلى الله عليه وسلم طريقا غير معهودها، وترك الإمام على بن أبى طالب يبيت مكانه ليوهم المشركين أنه مازال فى فراشه، لذلك يجب أن نتعلم من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، ونتعلم من أخلاق سيدنا رسول الله وهذه الحادثة الوفاء الذى وجدناه فى سيدنا أبى بكر الصديق".

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الهجرى الجديد، قائلاً:"نسأل الله العلى العظيم أن يجعله عاما للأمل وأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد.

وأضاف جمعة: "ولعل من حسن الطالع أن تكون أول مناسبة دينية بعد هذا البلاء احتفالية وزارة الأوقاف برأس السنة الهجرية وقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجارى".

وتابع جمعة: "رحلة الهجرة رغم كل ما كان فيها كانت مفعمة بالأمل والثقة بالله، سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول لرسول الله :"لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبى:"لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

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وأضاف وزير الأوقاف: "الجماعات المنحرفة والمتطرفة تشوه الانجازات الكبرى وتشيع روح اليأس وكل هذا ليس من الإسلام فى شئ".

حضر الاحتفالية كلا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعبد الهادى القصيى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث، نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

واستطلعَت دارُ الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد مكانة وأهمية الهجرة النبوية قائلاً: "الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام"، حيث تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون اليوم الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).