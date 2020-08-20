شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب" يستقبل العزاء فى الراحل عبد العظيم المغربى بمقر الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، مساء اليوم الخميس، مراسم عزاء للراحل عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب، رئيس الهيئة الشعبية العربية للدفاع عن قضايا الأمة، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وجاء من بين الحضور عمر الحمد سفير ليبيا السابق وعبد الرقيب منصور ممثل عن سفارة اليمن وسيد عبد الغنى عضو مجلس نقابة المحامين وسيد شعبان وعبد الجواد أحمد وأدهم عشماوى وعدد من أعضاء اتحاد المحامين العرب.

كان قد توفى، السبت الماضى، عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أن الراحل كان علم من أعلام المحاماة و العمل النقابى العربى.

كان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعه بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام "الأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة".

وجدد المكتب الدائم - فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.

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