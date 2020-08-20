شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبد الرحمن أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من ٨ سبتمبر ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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