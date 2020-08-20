شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس مصري يشارك في تصنيع محركات طائرات "رولزرويس".. اقرأ تعليقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عدلي، أحمد المصريين المشاركين في تطوير محركات الطائرات، إنه لم يكن يحلم يوما أن يكون من مصممي الطائرات أو القائمين على تطوير محركات الطائرات، مشيرا إلى أن دوره هو تطوير محركات ألياف الكربون التي تعمل على تقليل الوزن وتقليل تكلفة التصنيع، موضحا أن تلك الألياف تستخدم في أجزاء كبيرة من الطائرة، وقد تتعدى تلك النسبة الـ 70%، وأهمها في الأجنحة والذيل لتسهيل حركتها وزيادة سرعتها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يذاع على قناة dmc، أن الجيل القادم من مواتير الطائرات سيحتوي على نسبة أكبر من الألياف نظرا لأهميتها، ويمكن تشكيلها بشكل أسهل، وغير مرتبطة بالتصميمات الأولية لأجزاء الطائرة، ويتم إجراء اختبارات لمدة قد تتجاوز الـ 10 سنوات، موضحا أن تلك الصناعة ستكون هي مستقبل صناعة الطائرات في مصر وتطوير محركاتها وأجزائها.

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وأوضح أنه يعمل على تطوير كامل جسم الطائرة، وشارك في تجميع الطائرة في فرنسا، وكان يعمل في الأجنحة بشكل محدد، وقرر تطوير عمله باستخدام ألياف الكربون في تطوير محرك الطائرة وليس جسمه فقط.

وأجري الإعلامي أحمد فايق، جولة داخل مصنع رولزرويس، برفقة الدكتور محمد عدلي، ورصد عملية تجميع كاملة للطائرات، حيث يتكون الموتور من 20 ألف قطعة، يتم تجميعه من دول مختلفة، وتتم عملية التجميع في مدة من 20 إلى 25 يوم.

وقال الدكتور محمد عدلي، إنه لم يعد هناك احتكار لقطع ومكونات المحركات من قبل دولة واحدة، بل أنه يتم تجميعه من دول مختلفة، كما أن أجزاء كبيرة منه مكونة من

ألياف الكربون.