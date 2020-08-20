شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية الأوقاف برأس السنة الهجرية بحضور محافظ القاهرة والمفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل وزارة الأوقاف، احتفالها بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل مجلس النواب.

كما حضر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعبد الهادى القصيى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ نظير محمد نظير ممثلا للأزهر الشريف، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

واستطلعَت دارُ الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

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وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد مكانة وأهمية الهجرة النبوية قائلاً: "الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام"، حيث تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون اليوم الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).