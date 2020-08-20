شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة ومميزات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 تفاصيل فتح باب القبول فى الجامعات الأهلية الجديدة ومميزات الدراسة بها والتى من المقرر أن تبدأ الأعمال فى استقبال الطلاب بالعام الجامعى 2020 /2021.

- فتح باب القبول للطلاب هذا العام سيكون فى

جامعات الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية

- 20 أغسطس تقديم الملفات

- تطرح الجامعات 66 برنامج دراسى

- يعلن على الموقع كافة البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع الطالب

- الجامعات الأهلية توفر

سكن للطلاب داخل الحرم الجامعى

يدار بواسطة شركة متخصصة بجامعتى الجلالة وسلمان

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- التعاقد من جهات قريبة من الجامعة فى جامعة العلمين تتولى التأمين

- مطعم وكافتيريا داخل الحرم الجامعى

- تأمين صحى للطلاب

- توفير الوحدات الصحية داخل الحرم الجامعى ونقاط الإسعاف



66-برنامج-دراسى-بالجامعات-الأهلية



الجامعات-الأهلية-توفر-سكن-للطلاب



فتح-باب-التقديم-فى-الجامعات-الأهلية-22-أغسطس



معلومات-عن-الجامعات-الأهلية