إنفوجراف.. معلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة ومميزات الدراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 تفاصيل فتح باب القبول فى الجامعات الأهلية الجديدة ومميزات الدراسة بها والتى من المقرر أن تبدأ الأعمال فى استقبال الطلاب بالعام الجامعى 2020 /2021.
- فتح باب القبول للطلاب هذا العام سيكون فى
جامعات الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية
- 20 أغسطس تقديم الملفات
- تطرح الجامعات 66 برنامج دراسى
- يعلن على الموقع كافة البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع الطالب
- الجامعات الأهلية توفر
سكن للطلاب داخل الحرم الجامعى
يدار بواسطة شركة متخصصة بجامعتى الجلالة وسلمان
- التعاقد من جهات قريبة من الجامعة فى جامعة العلمين تتولى التأمين
- مطعم وكافتيريا داخل الحرم الجامعى
- تأمين صحى للطلاب
- توفير الوحدات الصحية داخل الحرم الجامعى ونقاط الإسعاف
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