شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تقرر عودة الصلوات يومى الجمعة والأحد باشتراطات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من الجمعة الـ28 من أغسطس الجارى. وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في بيان له اليوم: أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية صباحًا، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية فى المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.

وأضاف رئيس الأساقفة في رسالته للكنائس الأسقفية في مصر، نجدد تذكيرنا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة.

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وفي نهاية رسالته صلى رئيس الأساقفة لجموع المصريين قائلًا: نرفع صلواتنا ونتضرع لله أن يبعد هذا الوباء عن بلادنا الحبيبة مصر وعن العالم أجمع، مؤكدًا ضرورة تخصيص صلوات للمرضى والمصابين في كافة الكنائس التابعة له.

جدير بالذكر، إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.