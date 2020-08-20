شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير"فالصو".. الإخوان يرفعون نسبة البطالة بمصر لـ 32.5% و"علقة" من جماهير الأهلى لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن مواقع إخبارية نشرت أخبارا عن تفويض وزارة التعليم العالى لإحدى المؤسسات في تلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وأنها حلقة الوصل مع الطلاب، وهو ما نفاه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن ما نشرته إحدى المؤسسات مدعية أنها حلقة الوصل بين الطلاب والجامعات الأهلية لا أساس له من الصحة.

وحذر عبد الغفار، كافة المؤسسات من التلاعب واستغلال اسم الجامعات الأهلية الجديدة لتحقيق مقاصد غير مشروعة والتربح، خاصة أن إنشاء تلك الجامعات لا يهدف إلى الربح، مؤكدا أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة تؤخذ من الموقع الرسمي الذي سيتم إطلاقه لهذه الجامعات.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، علق من نشره وتداوله، أن أبراج الكويت تتزين بالعلم الفلسطيني تنديدا باتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب، لكنه بالبحث عن حقيقة الفيديو تبين أنه لا علاقة له بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، واتضح أن الفيديو نشر في مطلع عام 2018، على موقع يوتيوب، بعنوان "فرقة بلادى فى دولة الكويت.. وعلم فلسطين على أبراج الكويت".

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الخميس، انتشرت أنباء عبر مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مفادها اعتداء بعض جماهير النادى الأهلى على رمضان صبحى نجم النادى الأهلى السابق أثناء تواجده فى الساحل الشمالى، لكن حازم الحديدى، الوكيل الإعلانى لرمضان صبحى، قال فى تصريحات صحفية، إن هذه الواقعة ليس لها أى أساس من الصحة، رمضان بالفعل يتواجد فى الساحل الشمالى، ولكن فى مكان خاص جدا، ولا يوجد به جماهير".

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كما رصد تقرير "فالصو"، استمرار أكاذيب المذيع الإخوان الهارب حمزة زوبع، عبر قناة مكملين، حيث تحدث أن "بيانات البنك الدولى عن مصر، 2013 كان عدد السكان 88.4 مليون. الدخل القومي يعني اللي بتنتجه مصر كله فى 2013 كان 269 مليار دولار.. نسبة البطالة حسب البنك الدولي 26.5%.. خد اللى زيها فى 2019، عدد السكان بقى 100 مليون.. الدخل القومي المصري 270 مليار، زاد مليار واحد فقط، يعني مصر في 7 سنين زودت إنتاجها بمليار.. والبطالة دلوقتي 32.5%".

الحقيقة أن كل ما ورد فى حديث حمزة زوبع لا يعدو كونه أكاذيب معتاد عليها، حيث إن الدخل القومى المصرى زاد 10 مليارات دولار سنة 2019 مقارنة بسنة 2013، وليس كما زعم "زوبع"، أما نسبة البطالة سنة 2019 كانت 10.76% وليس 32.5%، بحسب بيانات البنك الدولى.

ووفق موقع البنك الدولي الذى استشهد به "زوبع"، الدخل القومى المصرى سنة 2013 كان 282.119 مليار دولار، بينما ارتفع حوالى 10 مليارات دولار عام 2019 ليصل إلى 292.15 مليار دولار.

أما فيما يخص نسبة البطالة في مصر، حسب البنك الدولي، عام 2013 كانت 13.15%، وليس 26.5% كما يقول "زوبع"، وانخفضت النسبة دي إلى 10.76% عام 2019، ولم ترتفع إلى 32.5%.

بجانب أنه مؤخرًا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن إن نسبة البطالة وصلت إلى 9.6% خلال الربع الثاني (أبريل- يونيو) لعام 2020، مقابل 7.7٪ في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9% بسبب أزمة كورونا.