"إسكان النواب" تطالب الحكومة بلجنة لمراجعة العقارات ذات الطراز المعماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام، وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "والي" في بيان له، الخميس، أن العقارات ذات الطراز المعماري تمثل كنزًا من كنوز مصر المعمارية، والتي تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها، حتى لا يطولها ضرر خاصة أن العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معماري نادر بمنطقة وسط البلد جزء منها آثار وآخر من الطراز المعماري المتميز.

وأشار إلى أن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددًا على أنه من الضروري أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات أن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطرا للقاطنين بها وإخلائها فورًا.

ولفت النائب، إلى أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقة وإنجاز كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذي حول المنطقة غير الآمنة إلى مناطق آمنة وأدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة.