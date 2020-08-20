بعد صلاة المغرب.. الأوقاف تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تحتفل وزارة الأوقاف، بعد صلاة المغرب اليوم الخميس، بالعام الهجري الجديد، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بالقاهرة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442 هـ، اقتصر على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها)، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
ودعت وزارة الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يكون هلال هذا العام الهجري الجديد علينا هلال خير ورحمة وبركة وشفاء.
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