لجميع الفئات.. أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة. وجاءت الأسعار كالتالي: الجمهور: - اشتراك لمدة شهر (30 يومًا).. لعدد 60 رحلة "المرحلة الواحدة (9 محطات).. 185 جنيهًا". - اشتراك محطات مرحلتين (من 9 محطات إلى 16 محطة) 230 جنيهًا. ـ اشتراك محطات 3 مراحل.. 270 جنيهًا. - اشتراك محطات 4 مراحل.. 360 جنيهًا. - الاشتراك ربع السنوي (3 أشهر- 90 يومًا).. 180 رحلة. - المرحلة الواحدة (9 محطات).. 500 جنيهٍ. - مرحلتان (من 9 محطات إلى 16 محطة).. بـ630 جنيهًا. Advertisements - 3 مراحل.. 760 جنيهًا. - 4 مراحل.. 1000 جنيهٍ. الطلاب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.. معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة. - الطلبة.. 41 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر. - كبار السن فوق الـ60 عامًا.. 135 جنيهًا.. مدة 3 أشهر. - ذوو الاحتياجات الخاصة.. 27 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر. - مصابو الثورة.. 250 جنيهًا للمرحلة الواحدة.. 315 جنيهًا للمرحلتين.. 380 جنيهًا للثلاث مراحل.. و500 جنيهٍ لأربع مراحل. - اشتراك الصحفيين، 420 جنيهًا للمرحلة الواحدة، 525 جنيهًا للمرحلتين، 640 جنيهًا للثلاث مراحل، و860 جنيهًا لأربع مراحل. اقرأ أيضا: بداية من الغد.. وزير النقل يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة عقب الزيادة

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