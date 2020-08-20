محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:
كل ما يلزم من إجراءات الطب الوقائي لمنع خطر الإصابة بفيروس كورونا تم اتخاذها داخل السجون خاصة مع استئناف الزيارات بعد غد السبت على ألا تزيد عن 20 دقيقة مرة واحدة شهريا.
وخصصت وزارة الداخلية 118 هاتفا عبر موقعها الرسمي للاستعلام عن موعد الزيارات، وتلقي بيانات المتصل واسم النزيل ودرجة القرابة.
وتتضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار الفيروس إلزم الزائرين بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة مسافات الأمان
مع تزويد السجون ببوابات تعقيم للمترددين عليها بصفة يومية.
ويتم تطهير وتعقيم مرافق السجون بصفة دورية عن طريق أطقم الطب الوقائي باستخدام مواد مطهرة ومعقمة ذات جودة وفاعلية، وذلك وفق برنامج زمني.
وشملت الإجراءات إعداد حملات توعية لنزلاء السجون من خطر الإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى إجراء مسحات طبية للحالات المشتبه فيها. وتضم السجون مستشفيات ذات تجهيزات فنية وبشرية عالية تسطتيع التعامل مع الحالات المرضية بكفاءة عالية من خلال العنابر والعيادات المجهزة.
وتتفق تلك الإجراءات مع كافة التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد؛ لحماية صحة وسلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 دقيقة شهريا.. تفاصيل استعداد السجون لاستئناف الزيارات السبت المقبل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.