مصر | حرق وقص شعر وقطع أذن بـ"ألفين جنيه في الشهر".. حكاية تعذيب الطفلة أمنية على يد ضابط الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حرق وقص شعر وقطع أذن بـ"ألفين جنيه في الشهر".. حكاية تعذيب الطفلة أمنية على يد ضابط الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام الماضية تصدرت الطفلة أمنية صاحبة العشر سنوات، مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث على جوجل، بعد نشر صورا لها محروقة بالوجه والجسم، إثر سكب مادة حارقة على جسدها "زيت مغلي".

مطلع شهر إبريل الماضي حضرت الطفلة من بلدتها بمحافظة كفر الشيخ، رفقة والدها لتعمل كخادمة لدي ظابط شرطة سابق، بشقته بحي الهرم غرب المحافظة، لكي تخدم طفليه المصابين بـ"التوحد"، عن طريق وسيطة تتقاضي عمولتها من الطرفين.

طوال أشهر عمل الطفلة داخل شقة الضابط السابق وزوجته المغربية الجنسية، كانت تُهان وتُضرب وتُسب مستغلين صغر سنها وحاجة أسرتها لـ" الألفين جنيه" راتبها الشهري.

مطلع الأسبوع الجاري، دون مقدمات -البيه مش عاجبه شغل الخادمة- حيث تعدى عليها بالضرب، وقص شعرها ثم سكب على جسدها زيت مغلي، إضافة إلى قطعه جزء من أذنيها، ليفقدها وعيها من كثرة ضربه لها.

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24 ساعة فقط إحتاجهم الضابط السابق لإسعاف خادمته، حيث أجرى إتصالا هاتفيا بـ"الوسيطة"، ليخبرها برغبته في إنهاء خدمة الطفلة لديها، بعد وصلة تعذيب تعرضت لها على يده وزوجته.. "إتصلي بأبوها يجي ياخدها".

سرعان ما حضر الأب ليشاهد طفلته محروقه بجسدها ومقطوع جزء من أذنيها، بعد قص شعرها، ليتشاجر مع الضابط السابق ويتعدى عليه بالضرب، ثم يغادر الشقة ورفقته ابنته، متجها إلى بلدته بمحافظة كفر الشيخ، ويتوجه إلى قسم الشرطة ليحرر محضرا ضد "كمال الدين.م.خ"، ضابط شرطة سابق، أربعيني العمر، بتعذيب ابنته هو وزوجته "سعاد.ال"، مغربية الجنسية.

وجري نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والظهر والذراعين، وكدمات بالفخذين واليد اليسري، وآثار حروق أسفل العينين والبطن وجرح قطعي بالأذن اليمني وشرخ بأصبع اليد اليسري.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6697 لسنة 2020 جنح قسم اول كفر الشيخ، وبمواجهته أنكر خلال التحقيقات ارتكابه الواقعة، قائلا: البنت شغالة عندي من شهر إبريل اللي فات، لخدمة طفلى "المصابين بالتوحد"، ومش بتعمل حاجة غير خدمتهم لأن عندي خادمة غيرها لتنظف المنزل، وقضاء الطلبات"، مشيرا.. "هي اللي عملت في نفسها كده لما قولتلها هرجعك عند أهلك".