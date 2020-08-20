أخبار مصر | بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، وذلك بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء بدولة السودان.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.

ومن جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.