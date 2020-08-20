أخبار مصر | الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ثم تعود الارتفاع مجددًا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد سوف تشهد خلال يومي الجمعة، والسبت المقبلين طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، بينما يشهد جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80% في يومي الجمعة والسبت ثم ترتفع بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتي الأربعاء لتصل الي 82%

وحذرت الهيئة المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، وذلك حرصا علي سلامتهم.

وأشارت الهيئة الي أن بدايةً من يومي الأحد وحتي الأربعاء تشهد البلاد موجة حارة، حيث يسود طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، بينما يشهد جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

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وكشفت الهيئة أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع المقبل

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الأثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وبالنسبة درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.