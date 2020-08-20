أخبار مصر | له أشكال متعددة.. عودة مرض نادر وخطير يصيب الأطفال (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر له أشكال متعددة.. عودة مرض نادر وخطير يصيب الأطفال (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجرها الباحثون في كلية كوليدج لندن أن الحالة الالتهابية التي تصيب الأطفال بسبب بفيروس كورونا تعرف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال، كما نفت ارتباط مرض كاواساكي بالوباء، بحسب ما نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية اليوم.

وبحسب الدراسة تؤثر المتلازمة على 2 في كل 100 ألف طفل ومراهق تحت سن الـ 21 في الأحوال العادية، لكن تجاوزت نسبة ووصلت إلى 322 شخصا في كل 100 ألف بين المصابين بكوفيد-19.

متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة:

تنتشر بين الأطفال والمراهقين، لاسيما الاشخاص اقل من 18عاما، وتصيب متلازمة بعض أجزاء الجسم، مثل القلب أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين.

أعراض الإصابة بمتلازمة:

تتضمن أعراض متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال حمى تستمر لمدة يوم أو أكثر، القيء، الإسهال، ألم المعدة، الطفح الجلدي، احمرار العين، احمرار أو تورم الشفتين واللسان، الشعور بتعب غير عادي، احمرار أو تورم اليدين أو القدمين.

مضاعفات المتلازمة:

وقد تنتج مضاعفات لدي الأطفال شديدة الخطورة وتكمن في عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظا، صعوبة في التنفس، ألم مستمر في الصدر، تشويش ذهني لم يكن موجودًا من قبل، ميل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق، ألم شديد في المعدة.

العلاج:

Advertisements

وأكد الأطباء علي ضرورة بسرعة التوجه الي المستشفى، حيث تحتاج الحالات الشديدة إلى العلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال.

وتستخدم أنواع مختلفة من العلاجات التي تستهدف جهاز المناعة وتقلل الالتهاب، بناء على أعراض طفلك وحالته، قد يتلقى أدوية مضادة للالتهابات، وأدوية أخرى لتخفيف التهاب الأعضاء الحيوية المصابة، مثل القلب أو الكلى، ولحماية تلك الأعضاء من التلف الدائم.

طرق الوقاية:

توجد عدة طرق تحمي من الإصابة من المتلازمة ومنها:

1_ينبغي غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء، على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية

2-يجب الابتعاد عن مخالطة الأشخاص المصابين بالسعال أو العطاس أو من تظهر عليهم علامات وأعراض

3-الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة 6 أقدام (2 متر) على الأقل بعيدًا عن الآخرين.

4-ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

5-التنظيف اليومي للأسطح وتشمل مقابض الأبواب وأزرار الإنارة وأجهزة التحكم عن بُعد والمقابض وكاونترات المطبخ والطاولات والكراسي والمكاتب ولوحات المفاتيح وصنابير المياه والأحواض والمراحيض.

6- ضرورة غسل الملابس والأشياء الأخرى قبل ارتداءها مرة أخرى.