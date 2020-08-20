أخبار مصر | عضو بـ"الشيوخ": الوطنية للانتخابات أدارت المارثون بآليات جديدة رغم "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو بـ"الشيوخ": الوطنية للانتخابات أدارت المارثون بآليات جديدة رغم "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الفترة الماضية في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، بدءا من إعلان موعد الانتخابات وحتى إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن كافة المشاركون في تنظيم سير العملية الانتخابية كانوا جميعًا على قدر المسئولية من أجل توفير المناخ الجيد لمشاركة المصريين في الانتخابات.

ولفت ضيف الله، في بيان، أن أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد ملقى على عاتقهم مهمة النظر والتمعن والتدقيق في صياغة مشروعات القوانين وإبداء الآراء التخصصية النابعة من الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة، وذلك لضمان صياغة تشريعات قوية قادرة على التماشي مع مقتضيات الدولة المصرية الحديثة، منوها أن مجلس الشيوخ دوره محوري في مرحلة إعداد القوانين وصياغتها ولحين إقرارها وسيكون آراءه مبنية على الخبرة وحسن التدقيق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مهمته الفترة القادمة ستنصب حول بحث مشكلات دائرته والعمل على توصيلها للمسئولين ووضع آليات وحلول جادة للمشكلات التي تعرقل أهالي دائرته بالاسكندرية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤهم، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.