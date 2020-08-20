أخبار مصر | بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة المالية بيانا أعلنت خلاله أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد المقبل 23 أغسطس ولمدة 3 أيام.

وقررت وزارة المالية تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.